قوات الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق بإحدى الفيلات بالعجمي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية ، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع في حديقة إحدى الفيلات بالعجمي غرب الإسكندرية دون وقوع أي إصابات.









وقد تلقت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية إخطارا بنشوب حريق في حديقة فيلا بشاع السلام بالبيطاش، التابع لحي العجمي.









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وفور تلقي الإخطار، هرعت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث.









ودفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بعدد من سيارات الإطفاء، والتي تمكنت من السيطرة وإخماد الحريق، والذي لم يسفر عن أي إصابات، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









وتم إخطار النيابة لتتولى التحقيق في الطريق وأسبابه.



