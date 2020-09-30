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منوعات

الحكم على معلمة بالإعدام بعد تسببها في تسمم 25 طفلا.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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مريم صليب
أصيب 25 طفلا بحالة من القيء الناتج عن التسمم بعد تناولهم طعاما مسموما في المدرسة قامت بطهيه المعلمة في إحدى الحصص الترفيهية ولكنها قامت بوضع بعض البهارات الغريبة التي نتج عنها مذاق رائع ولكن من الواضح أنها كانت مسممة. 
وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور البريطانية ، أن السلطات الصينية ألقت القبض على معلمة صينية بعد أن تسمم 25 طفلا في المدرسة بسبب الطعام الذي قامت بطهيه وفي حصتها. 

أصيب التلاميذ عقب انتهاء اليوم الدراسي بحالة من القيء، وبعد الكشف عليهم تبين أنهم مصابون بحالة من التسمم نتيجة لتناولهم توابل غريبة يبدو أنها فاسدة نتج عنها حالة من الإعياء. 

ألقت الشرطة القبض على المعلمة بعد أيام من مرض الأطفال، وبعد 3 أيام من التحقيق معها اعترفت أنها قامت بوضع التوابل وهي على دراية أن التوابل منتهية الصلاحية ولكنها لم تبال. 

وصدر حكم على المعلمة بالإعدام بعد تسببها في تسمم 25 طفلا. 
الحكم على معلمة بالإعدام بعد تسببها في تسمم 25 طفلا.. صور
الحكم على معلمة بالإعدام بعد تسببها في تسمم 25 طفلا.. صور
الحكم على معلمة بالإعدام بعد تسببها في تسمم 25 طفلا.. صور
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