روسيا تعلن انتهاء التجارب السريرية على اللقاح الثاني ضد كورونا

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، انتهاء التجارب السريرية على لقاح روسي ثان محتمل ضد فيروس كورونا.





ووفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية، أكملت روسيا التجارب السريرية للقاح ثانٍ محتمل ضد COVID-19، طوره معهد Vector في سيبيريا، حسبما قالت وكالة مراقبة السلامة الروسية.





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق عن تطوير بلاده لقاحًا ثانيًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال بوتين إن بلاده ستسجل قريبا لقاحا ثانيا مضادا لفيروس كورونا المستجد.





وأشاد بوتين بالجهود المبذولة في روسيا من أجل محاربة فيروس كورنا الذي يسبب مرض "كوفيد-19".