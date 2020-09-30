دار الإفتاء في موشن جرافيك: الممتلكات العامة ملك الوطن

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الممتلكات العامة هي ملك للوطن وليست ملكًا خاصًّا للأفراد أو الحكومات؛ لذلك فإن أي إتلاف أو استحلال للمال العام هو اعتداء بشكل مباشر على الوطن، وعلى ملكية الشعب ذاته.





وأضافت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أنه لا شك أن غرس مثل هذه القيم الوطنية في قلوب النشء قبل عقولهم هي مسئولية الأسرة في المقام الأول فالوالدان هما أول من يعلمان الأبناء بسلوكهما الحسن احترام كل شيء حولهما سواء أكان حيًا أم جمادًا سواء أكان ملكية عامة أم خاصة.



