برلمانى: تطوير المجازر يحقق الاستثمار الأمثل للثروة الحيوانية ويحمي صحة المصريين





أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أهمية خطة وزارة الزراعة لتطوير ورفع كفاءة المجازر بواقع 147 مجزر على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى، وتشجيع الاستثمار في التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجزر وطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يحقق الاستثمار الأمثل للثروة الحيوانية في مصر، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة المصريين.





وأوضح مشهور فى بيان صحفى له أننا عانينا لسنوات طويلة من عدم تطوير المجازر وتركها بحالة متردية فهناك مشكلات عدة ولا حصر لها تنتظر إيجاد حلول على أرض الواقع ومنها عدم وجود أمن يحمي الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر وكذلك كيفية التخلص من فضلات الذبح وروث الحيوانات وغيرها الكثير من المشكلات.





وأشار إلى أن تعدد الجهات المختصة بالإشراف يمثل مشكلة حيث إن المجازر في مصر تابعة للمحليات إداريًا وللهيئة العامة للخدمات البيطرية فنيًا.





مطالبا بتطوير المجازر الكبيرة وتحديثها بأهم النظم التكنولوجية مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية، خاصة في المراكز والقرى.