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محافظات

فيها حاجة حلوة.. نائب مأمور قسم أول سوهاج يتكفل بدفع جدية التصالح لمُسنة أرملة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أنغام الجنايني

"الشرطة في خدمة الشعب"، اليوم أثبت فعل إنساني فعله أحد ضباط قسم أول سوهاج، مدى قوة وصحة هذا الشعار، حيث تحركت مشاعر الإنسانية والرحمة بداخل نائب مأمور القسم تجاه أرملة ألقي القبض عليها من قِبل وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بدائرة القسم، وذلك لعدم دفع جدية التصالح بمخالفات البناء وقيامها بصب سقف خرساني مُخالف بالطابق الثالث بمنزلها بشارع المخبز الآلي بدائرة القسم.


لم يُرض الضابط الذي ترعرع على احترام كبار السن والخجل من الشعر الأبيض، على هذه السيدة الخمسينية "بهدلة الزمان لها"، فمد بعضهم يد العون لها ودفعوا مبلغا ماليا قدره 5 آلاف و600 جنيه للسيدة.


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لم يُفكر كثيرًا، وعلى الفور سدد المقدم أحمد شاكر، نائب مأمور قسم شرطة أول سوهاج، مبلغ 5 آلاف و600 جنيه للسيدة الأرملة قبل تحويلها للنيابة العامة، لعدم قيامها بدفع جدية التصالح بمخالفات البناء عن محضر بتاريخ شهر 6 من عام 2018 برقم 82 إثر صبها سقفا خرسانيا مُخالفا بالطابق الثالث بمنزلها بشارع المخبز الآلي بمحافظة سوهاج.


ما زال الخير يحيا بيننا ولكنه لم يُسلط الضوء عليه بعد.

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