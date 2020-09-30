اليوم العالمي للترجمة 2020.. لماذا يتم الاحتفال به فى 30 سبتمبر

يتم الاحتفال باليوم العالمي للترجمة في 30 سبتمبر من كل عام. يتم الاحتفال باليوم العالمي للترجمة في عيد القديس جيروم ، مترجم الكتاب المقدس المعروف باسم شفيع المترجمين.

تم الترويج للاحتفالات باليوم الدولي للترجمة باستمرار من قبل الاتحاد الدولي للمترجمين (FIT) منذ إنشائه في عام 1953. وأطلقت فكرة اليوم الدولي للترجمة المعترف بها رسميًا من قبل FIT في عام 1991 لإظهار تضامنها مع مجتمع الترجمة في جميع أنحاء العالم، وفقا لما نشره موقع fresher slive.

ما هو تاريخ اليوم العالمي للترجمة؟

تأسس الاتحاد الدولي للمترجمين (FIT) في عام 1953. وفي عام 1991 ، أطلق الاتحاد الدولي للمترجمين فكرة الاحتفال باليوم الدولي للترجمة تقديرًا لمجتمع الترجمة في جميع أنحاء العالم. في 24 مايو عام 2017، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يعلن 30 عشر من سبتمبر كما اليوم الدولي للترجمة.





والدول الموقعة على مشروع القرار A / 71 / L.68 هي أذربيجان وبنغلاديش وبيلاروسيا وكوستاريكا وكوبا والإكوادور وباراغواي وقطر وتركيا وتركمانستان وفيتنام.

العديد من المنظمات الأخرى التي دعت إلى القرار هي الرابطة الدولية لمترجمي المؤتمرات ، والرابطة الدولية للمترجمين التحريريين والمترجمين الفوريين المحترفين ، و Red T ، والرابطة العالمية لمترجمي لغة الإشارة.



ما أهمية اليوم العالمي للترجمة؟

تكمن أهمية اليوم الدولي للترجمة في الاعتراف بدور الترجمة الاحترافية في الدول المرتبطة ببعضها البعض.





تم تخصيص اليوم لإظهار تضامن مجتمع الترجمة في جميع أنحاء العالم.

هذا هو محاولة لتعزيز مهنة الترجمة في بلدان مختلفة وليس بالضرورة في البلدان المسيحية فقط.





الترجمة مهنة أصبحت حاجة أساسية في الوقت الحالي في عصر العولمة التقدمية.

دور المترجمين مهم جدًا في ربط الدول المختلفة وتعزيز السلام والتنمية ومستوى التفاهم.

ما هو موضوع اليوم العالمي للترجمة 2019؟

في إصدار 2019 ، كان موضوع اليوم الدولي للترجمة هو "الترجمة ولغات السكان الأصليين". كانت الفكرة وراء هذا الموضوع هي التركيز على استخدام اللغات الأصلية التي يتعرض وجودها للخطر إلى حد الانقراض.





غالبًا ما يقال إن المجتمع يجب ألا يفقد لغته لأن اللغة تلعب دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على ثقافة المجتمع. من المهم حقًا إثارة الاهتمام باللغات الأصلية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم والحفاظ عليها وكذلك حمايتها.

ركز اليوم في المقام الأول على الدور والعمل المهم للمترجمين التحريريين والمترجمين الفوريين وغيرهم ممن يعملون في خدمة صناعة اللغة.

ما هو موضوع اليوم العالمي للترجمة 2020؟

موضوع اليوم الدولي للترجمة 2020 هو "البحث عن الكلمات لعالم في أزمة". على الرغم من أزمة Covid-19 ، تركز FIT على إبراز أهمية المترجمين التحريريين والمترجمين الفوريين والمصطلحات في إدارة المواقف على المستوى الدولي والمستوى الوطني وكذلك على المستوى المحلي. يعتبر محترفو الترجمة الأكثر أهمية للتأكد من تدفق المعلومات بين المجموعات اللغوية المختلفة وهذا هو السبب في أن موضوع اليوم العالمي للترجمة لعام 2020 هو "البحث عن الكلمات لعالم يمر بأزمة".

اقتباسات عن المترجمين واليوم العالمي للترجمة

"المترجمون هم أبطال الظل في الأدب ، فهم الأدوات التي غالبًا ما يتم نسيانها والتي تجعل من الممكن للثقافات المختلفة التحدث مع بعضها البعض ، والذين مكنونا من فهم أننا جميعًا ، من كل جزء من العالم ، نعيش في عالم واحد "



"الكلمات تسافر عوالم. المترجمون يقومون بالقيادة "

يقال إنه ليس كل شخص كاتب يعرف كيف يكتب. بالطريقة نفسها ، ليس الأمر بهذه البساطة أن كل شخص يعرف لغتين يمكنه أن يصبح مترجمًا "

"يجب اعتبار الترجمة عملًا فنيًا فريدًا ويجب اعتبار المترجم مؤلفًا"

"الترجمة ليست مسألة كلمات فقط ؛ إنها مسألة جعل مفهوم ثقافة كاملة "

"في مهنة الترجمة ، لا يوجد شيء مثل الشكل المثالي أو الكامل أو الصحيح للترجمة. يسعى المترجم دائمًا إلى توسيع معرفته وتحسين وسائل التعبير ؛ هو دائما يتابع الحقائق والكلمات "

"بدون وجود الترجمة ، لكنا على الأرجح نعيش في مقاطعات على حدود الصمت"

إذا كنا نتحدث إلى رجل بلغة يفهمها ، فإن ذلك سيصيب رأسه. لكن إذا تحدثنا إليه بلغته الخاصة ، فسيتم ذلك في قلبه "

وفقًا لليونسكو ، فإن حوالي 40 بالمائة من 6700 لغة يتم التحدث بها حول العالم معرضة لخطر الاختفاء.

لا يمكن فصل اللغة عن الثقافة. اللغة أمر حيوي لفهم وجهات نظرنا الثقافية الفريدة. اللغة هي أداة تُستخدم لاستكشاف وتجربة ثقافاتنا ووجهات النظر المتأصلة في ثقافاتنا "

تمنيات باليوم العالمي للترجمة 2020

"الترجمة هي التي تغير كل شيء فلا شيء يتغير ، متمنيًا لجميع المترجمين يومًا دوليًا سعيدًا للترجمة"

"لغة مختلفة هي أصل مختلف للحياة". يوم دولي للترجمة سعيد

"علينا أن نفهم بعضنا البعض لنقدر الاختلافات الثقافية ، لذلك نتمنى لجميع المترجمين يومًا دوليًا سعيدًا للترجمة"

"بينما تستمرون في بناء الجسور اللغوية معًا ، نتمنى لكم يومًا عالميًا للترجمة"

اليوم العالمي للترجمة - أسئلة وأجوبة

1. متى يتم الاحتفال باليوم العالمي للترجمة؟

يتم الاحتفال باليوم العالمي للترجمة في 30 سبتمبر من كل عام

2. ما هي الطرق المختلفة للاحتفال باليوم العالمي للترجمة؟

من خلال حضور حدث ما ، عن طريق التبرع ، بالاشتراك في مجلة ، عن طريق شراء كتاب الترجمة ، والأهم من ذلك عن طريق نشر كلمة

3. متى تم إعلان اليوم العالمي للترجمة؟

تم إعلان اليوم الدولي للترجمة في 30 سبتمبر 2017