بعد الولادة بساعات.. سيدة تطلب إرجاع كل ملابس المولود.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، ان السيدة "يان" البالغة من العمر 33 عاما، بريطانية الجنسية ، شعرت بحالة من الصدمة

والمفاجأة بعد أن علمت بجنس مولودها الأول وهو ذكرا بعد أن كانت هيأت المنزل والعائلة كلها لاستقبال أنثى.





ذكرت السيدة انها كانت قد اشترت ملابس لمولودتها سابقا ، بكميات هائلة ، وقام عدد من أصدقائها بشراء الأاحذية الخاصة بالبنات و اختارت اسم " إيزابيلا" لابنتها .





فوجئت السيدة بعد الولادة بأن المولود ذكرا ، فقامت بإستبدال كل الملابس التي اشترتها و التى كان لونها وردي خاص بالفتيات ، و اشترت كل الالوان اللبنية التي تشير إلى ان المولود ذكرا .





جدير بالذكر ان السيدة ذكرت أنها قامت بطلاء الغرفة الخاصة بالأطفال باللون الوردي استعداد لاستقبال الصغيرة ، وأن تلك المفاجأة ستطلب منها إعادة ترتيب إجراءتها في استقبال المولود مرة آخرى.

فوجئت سيدة بالغة من العمر 33 عاما ، بعد الولادة بساعة ان المولود ذكرا بعد أن أكد لها الطبيب أكثر من 5 مرات اثناء حملها و قبل الولادة بثلاثة أيام أن الجنين أنثى.