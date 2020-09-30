AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس الأمة الكويتي عن الأمير الجديد: نبرة ثقته تؤكد علي معرفة المواطنين به

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
رئيس مجلس الأمة الكويتي
رئيس مجلس الأمة الكويتي
Advertisements
ريهام فيكتور
قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي ، إن الشيخ الصباح رمز شامخ قدم الكثير  لشعبه وأمته ، وكان سندًا ويدًا يمنة طوال السنوات الماضية ، كما عاهد الكويتيين بالعمل حفاظًا على وحدة البلاد واستقرارها .

وأضاف  مرزوق الغانم، خلال كلمتة المذاعة اليوم ، موجًا كلامة لأمير الكويت الجديد نواف الأحمد ، أن أنتم يا صاحب السمو خريج مدرسة الحكماء الكبار الراحلين ، تتلمذوا على من حكم البلاد بالحكمة والرؤية الثاقبة وكنتم خير من عاونهم وساهم وارتوى من خبراتهم .

 وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي: "حضرت السمو أمير البلاد حفظك الله ، ها انتم بعد أداء اليمين الدستورية أمام الشعب تبشرون عهدكم الميمون وهو عهدا يستكملون فيه مسيرة من سبقهم من العدل والحكمة والارخاء ويطبق القانون فيه على الكبير والصغير .

 وأكد  رئيس مجلس الأمة الكويتي ،  أن نبرة الثقة التى استخدمها فى وصف عهدكم الجديد نابع من معرفة الكويتيين بكم ، وهى معرفة عملاها عقود من التضحية والعطاء وكنت فيها يا صاحب السمو متألقًا ومتسامحًا ونموذج رفيع فى كل حال من حالاتك .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وفاة أمير البلاد.. جلسة طارئة لمجلس الأمة الكويتي

جلسة أداء الأمير الجديد اليمين.. وصول أعضاء الأمة الكويتي لمقر المجلس.. صور

شاهد.. الأمير نواف يصل مجلس الأمة الكويتي لأداء اليمين

الأمير نواف ينعى أخاه الأمير صباح الأحمد.. وهذا ما عاهد عليه الكويتيين

أمير الكويت الجديد: أعاهد الكويتيين بالعمل حفاظًا على وحدة البلاد واستقرارها وأمنها.. فيديو

ترشيحاتنا

سجن النسا ينتظر شيري وزمردة.. جواز عرفي بـ 80 ألف جنيه وجنس في السيارات بـ 4 آلاف جنيه

نشرة الفن| مجهول يعتدي على عم سبعبع.. والشرنوبي يرقص في عيد ميلاد زوجته

زواج المحلل في ميزان الدين.. حرام شرعا .. والرسول وصف فاعله بـ«التيس المستعار»

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

في أول كلمة له بعد اليمين.. البكاء يغلب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. فيديو

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على روح أمير الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020