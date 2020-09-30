رئيس الأمة الكويتي عن الأمير الجديد: نبرة ثقته تؤكد علي معرفة المواطنين به

قال مرزوق الغانم ، رئيس مجلس الأمة الكويتي ، إن الشيخ الصباح رمز شامخ قدم الكثير لشعبه وأمته ، وكان سندًا ويدًا يمنة طوال السنوات الماضية ، كما عاهد الكويتيين بالعمل حفاظًا على وحدة البلاد واستقرارها .





وأضاف مرزوق الغانم ، خلال كلمتة المذاعة اليوم ، موجًا كلامة لأمير الكويت الجديد نواف الأحمد ، أن أنتم يا صاحب السمو خريج مدرسة الحكماء الكبار الراحلين ، تتلمذوا على من حكم البلاد بالحكمة والرؤية الثاقبة وكنتم خير من عاونهم وساهم وارتوى من خبراتهم .





وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي: " حضرت السمو أمير البلاد حفظك الله ، ها انتم بعد أداء اليمين الدستورية أمام الشعب تبشرون عهدكم الميمون وهو عهدا يستكملون فيه مسيرة من سبقهم من العدل والحكمة والارخاء ويطبق القانون فيه على الكبير والصغير .





وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي ، أن نبرة الثقة التى استخدمها فى وصف عهدكم الجديد نابع من معرفة الكويتيين بكم ، وهى معرفة عملاها عقود من التضحية والعطاء وكنت فيها يا صاحب السمو متألقًا ومتسامحًا ونموذج رفيع فى كل حال من حالاتك .



