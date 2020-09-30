AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش خطة استكمال تطوير شبكة الطرق والمشروعات المقترحة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مؤتمرا موسعا لاستعراض ومناقشة خطة المحافظة لأستكمال مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق ومناقشة المقترحات الخاصة بمشروعات ربط المراكز والمدن والقري بالطرق الرئيسية والشبكة القومية المتطورة للطرق. 

وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترحات مشروعات إنشاء عددا من الكباري والأنفاق الجديدة المقترح تنفيذها بقطاع شمال الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب لتيسير الحركة المرورية و الحد من حوادث الطرق. 

وأكد محافظ الإسماعيلية علي ضرورة الاسراع في إنهاء كافة التنسيقاا اللازمة بين مختلف الجهات المعنية و الخاصة بإجراء تعديلات أو نقل لخطوط وشبكات المرافق الرئيسية بالطرق المزمع تطويرها وذلك حتي يتسني البدء في تنفيذ تلك المشروعات.

حضر الاجتماع، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ 
واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري العموم وممثلي قطاعات الهيئة القومية للطرق والكباري والموارد المائية والري ومديري الطرق والنقل ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات 
والتخطيط المروري وكافة الجهات المعنية.

اقرا ايضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 12 محافظة.. وزيرا النقل والتنمية المحلية يتابعان تنفيذ رصف وكفاءة الطرق.. وإجمالي الأطوال 837.5كم وبتكلفة إجمالية مقدارها 2 مليار جنيه

محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

بعد اتفاق الأهلي معه.. #موسيماني يتصدر تويتر

الخطيب يرشح موسيماني لتدريب الأهلي خلفا لـ فايلر

نهاية أكتوبر..مد مهلة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

خطوة تتجاهلها في المرحاض تزيد من الإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

في الكويت.. ممنوع الاقتراب من هذه الطرق بداية من الثانية ظهرا

مجدى عبدالغني: فايلر يمتلك عرضا أوروبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020