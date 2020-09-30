محافظ الإسماعيلية يناقش خطة استكمال تطوير شبكة الطرق والمشروعات المقترحة

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مؤتمرا موسعا لاستعراض ومناقشة خطة المحافظة لأستكمال مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق ومناقشة المقترحات الخاصة بمشروعات ربط المراكز والمدن والقري بالطرق الرئيسية والشبكة القومية المتطورة للطرق.





وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترحات مشروعات إنشاء عددا من الكباري والأنفاق الجديدة المقترح تنفيذها بقطاع شمال الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب لتيسير الحركة المرورية و الحد من حوادث الطرق.





وأكد محافظ الإسماعيلية علي ضرورة الاسراع في إنهاء كافة التنسيقاا اللازمة بين مختلف الجهات المعنية و الخاصة بإجراء تعديلات أو نقل لخطوط وشبكات المرافق الرئيسية بالطرق المزمع تطويرها وذلك حتي يتسني البدء في تنفيذ تلك المشروعات.





حضر الاجتماع، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ

واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري العموم وممثلي قطاعات الهيئة القومية للطرق والكباري والموارد المائية والري ومديري الطرق والنقل ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات

والتخطيط المروري وكافة الجهات المعنية.





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