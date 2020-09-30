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فن

أمير الإنسانية..ريهام أيمن تنعى أمير دولة الكويت عبر إنستجرام

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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ندى فكري
حرصت الفنانة ريهام أيمن، على نعى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

ونشرت ريهام ايمن صوره له و ذلك  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام  وعلقت قائلة: "‏ وداعا امير الانسانية ..خالص التعازي للشعب الكويتي". 

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، أمس  الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا.. 

أدى أمير الكويت  الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة خاصة في مجلس الأمة، وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور.

 

وبعد أداء اليمين، ألقى الأمير نواف خطابًا، نعى فيه الأمير الراحل، أخاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال إن الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له داخليا وخارجيا، معتبرًا أن الشيخ صباح رمز شامخ قدم الكثير لشعبه وأمته، في لهجة بلغ عليها التأثر الكبير والحزن العميق على وفاة الأمير صباح الأحمد.

 

وقال الشيخ نواف الأحمد، إن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف، مؤكدًا بذله كل  ما بوسعه للحفاظ على الكويت وحماية أمنها.


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أمير الإنسانية..ريهام أيمن تنعى أمير دولة الكويت عبر إنستجرام
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