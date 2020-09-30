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أخبار العالم

مغارة علي بابا.. إعلامي لبناني يكشف عن مفاجآت جديدة في مرفأ بيروت بعد تفجيره

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
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محمود نوفل
كتب الإعلامي جان عزيز اللبناني ، على حسابه عبر "تويتر": من آخر اكتشافات مغارة مرفأ بيروت 49 مستوعب متروكين من فترات زمنية بتوصل لـ10 سنين... ونصن على إسم شخص واحد معروف و"مش موجود".

وقال : والأهمّ، نحو 70 برميل دخلوا من كم سنة، اضطر الجيش اللبناني يستعين بخبرات دولية للتعامل مع المواد الخطرة الغريبة اللي فيهن".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن العثور على 1320 كيلوجرام من المفرقعات مخزنة في أحد العنابر.

جاء ذلك خلال أعمال الكشف والمسح التي تجريها وحدت الجيش المختلفة في مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي ضربه وأسفر عن إصابة الآلاف.

ونشرت قيادة الجيش في حسابها على موقع "تويتر"، صورا لما تم العثور عليه في مرفأ بيروت، وهي 1320 كيلوغراما من المفرقعات مخزنة في 120 علبة كرتونية بأحد العنابر.

وأكدت القيادة أنه على الفور قامت عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تمّ تلفها والتخلص منها في حقول تابعة للجيش.

كما كشف الرئيس اللبناني ، ميشيل عون، عن حجم أضرار التي لحقت بلبنان؛ نتيجة الانفجار الذي لحق بمرفأ بيروت في اوائل الشهر الماضي.

وأكد ان اضرار الانفجار المادية غير مسبوقة؛ ناهيك عن أن مرفأ بيروت- المعبر الحيوي للنشاط الاقتصادي في لبنان- شبه مدمر، وهناك ما يقارب الـ 200 ألف وحدة سكنية متضررة، ومنها ما أصبح غير صالح للسكن، لافتا الي ان نحو 300 ألف شخص بلا مأوى، يضاف إلى ذلك الخراب الكبير في البنى التحتية، وشبكة الكهرباء، وشبكات المياه.

كما قال عون في تصريحات صحفية له : التداعيات لن تطاول فقط النشاط الاقتصادي، بل سترفع معدلات الفقر التي كانت 45% قبيل الانفجار وفق تقييم البنك الدولي، والذي قدر الخسارة الاقتصادية المتأتية عن الانفجار بحوالي 3.5 مليار دولار والأضرار المادية بحوالي 4.5 مليار دولار واحتياجات اعادة الاعمار الطارئة بحوالي ملياري دولار
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