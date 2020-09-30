خبير تنمية مستدامة: 377 مليار جنيه تكلفة توسعات الدولة في شبكة الطرق.. فيديو

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة والإدارة المحلية، إنه تمت زيادة عدد الكباري والمحاور بطريقة ملحوظة مصر خلال 6 سنوات، منوهًا إلى أنه يتم العيش واستغلال 7% فقط من مساحة مصر، لافتًا إلى أنه وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، سوف يتم استغلال 14% من المساحة التي نعيش عليها حتى 2032.

وأضاف "حسان"، خلال حواره في برنامج"صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن المساحة سوف يتم استغلالها لزيادة مساحة المنطقة التي يتم التعايش عليها عن طريق إنشاء مجموعة من الكباري والطرق الجديدة، موضحا أنها تكلف الدولة حوالي 377 مليار جنيه.











وأشار إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مشروع 20 مدينة من مدن الجيل الرابع، تستغل مساحة 580 ألف فدان، يتم العمل حتى الآن في 14 مدينة، لافتا إلى أن هذه المدن سوف توفر 6 ملايين وظيفة ثابتة، لتتم المواجهة للزيادة السكانية المرتقبة، موضحا أن هذه المدن سوف يتوفر بها شبكات مرافق ذكية، وكهرباء، ومياه، وغاز، وعدادات غاز مسبقة ذكية تساعدنا على التحكم بالغاز.



