رئيس مجلس الأمة الكويتي يهنئ أمير الكويت الجديد

قال مرزوق الغانم ، رئيس مجلس الأمة الكويتي: " حضرت السمو أمير البلاد حفظك الله ، ها أنتم بعد أداء اليمين الدستورية أمام الشعب تبشرون عهدكم الميمون وهو عهدا يستكملون فيه مسيرة من سبقهم من العدل والحكمة والارخاء ويطبق القانون فيه على الكبير والصغير .



