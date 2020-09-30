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توك شو

رئيس مجلس الأمة الكويتي يهنئ أمير الكويت الجديد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
رئيس مجلس الأمة الكويتي
رئيس مجلس الأمة الكويتي
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ريهام فيكتور
قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي: "حضرت السمو أمير البلاد حفظك الله ، ها أنتم بعد أداء اليمين الدستورية أمام الشعب تبشرون عهدكم الميمون وهو عهدا يستكملون فيه مسيرة من سبقهم من العدل والحكمة والارخاء ويطبق القانون فيه على الكبير والصغير .

وأضاف مرزوق الغانم، خلال كلمتة المذاعة اليوم ، أن نبرة الثقة التى استخدمها فى وصف عهدكم الجديد نابع من معرفة الكويتيين بكم ، وهى معرفة عملاها عقود من التضحية والعطاء وكنت فيها يا صاحب السمو متألقًا ومتسامحًا ونموذج رفيع فى كل حال من حالاتك .

وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي ، أننى فى هذه المناسبة باسمي وبالنيابة عن الشعب الكويتي اتقدم اليكم بالتهنئة القلبية بتولي زمام الامام فى وطننا الغالى واثقين كل الثقة بقدرتك على حمل المسؤلية وصون الأمانة و قيادة الكويت لأعلى مراتب التقدم والازدهار .

ودعى رئيس مجلس الأمة الكويتي ، الله أن يرعى الأمير الحكيم ووفقكم لما يحب ويرضى  وسدد خطاكم لا فيه خير البلاد والعباد . 
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