رئيس مجلس الأمة الكويتي يهنئ أمير الكويت الجديد

قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي: "حضرت السمو أمير البلاد حفظك الله ، ها أنتم بعد أداء اليمين الدستورية أمام الشعب تبشرون عهدكم الميمون وهو عهدا يستكملون فيه مسيرة من سبقهم من العدل والحكمة والارخاء ويطبق القانون فيه على الكبير والصغير .
وأضاف مرزوق الغانم، خلال كلمتة المذاعة اليوم ، أن نبرة الثقة التى استخدمها فى وصف عهدكم الجديد نابع من معرفة الكويتيين بكم ، وهى معرفة عملاها عقود من التضحية والعطاء وكنت فيها يا صاحب السمو متألقًا ومتسامحًا ونموذج رفيع فى كل حال من حالاتك .
وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي ، أننى فى هذه المناسبة باسمي وبالنيابة عن الشعب الكويتي اتقدم اليكم بالتهنئة القلبية بتولي زمام الامام فى وطننا الغالى واثقين كل الثقة بقدرتك على حمل المسؤلية وصون الأمانة و قيادة الكويت لأعلى مراتب التقدم والازدهار .
ودعى رئيس مجلس الأمة الكويتي ، الله أن يرعى الأمير الحكيم ووفقكم لما يحب ويرضى وسدد خطاكم لا فيه خير البلاد والعباد .