AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة ناعمة.. فهرية أفجان تخطف الأنظار على إنستجرام

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
فهرية أفجان
فهرية أفجان
Advertisements
آية التيجي
شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة ناعمة وانثوية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

ارتدت فهرية أفجان فستان باللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر، بقصة مختلفة من على الأكتاف ، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.


وتركت فهرية أفجان شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة مع رفع خصلات شعرها الامامية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الكمشير الفاتح كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والآي شادو باللون البني لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اختارت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكارديجان طويل.. سوسن بدر تخطف الأنظار بإطلالة جديدة على إنستجرام

بدون مكياج| شاهد.. فهرية أفجان تبرز جمالها في آخر ظهور لها

بإطلالة مختلفة.. فرح علي تتألق في أحدث ظهور لها

بإطلالة عفوية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار على انستجرام

بنظارة سوداء.. فهرية أفجان بإطلالة كاجوال من سيارتها

بفستان طويل.. ديميت أوزديمير تتألق في آخر ظهور

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة من رئيس مجلس الأمة الكويتي لأمير البلاد

مجلس الأهلي يجتمع صباح غد لإعلان المدرب الجديد لفريق الكرة

بـ750 مليون دولار.. مصر تطرح أول سندات خضراء حكومية بالشرق الأوسط

رغم مساندة تركيا.. إقليم كارا باخ يعلن الانتصار على أذربيجان

حين يفرغ الشيطان شهوته مستغلا براءة الطفولة.. حكايات هتك عرض الأطفال

فيديوجراف.. بابجي تضرب من جديد.. والأزهر يحذر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي

تعرف على أسرع دراجة نارية Honda Fireblade موديل 2020 .. صور