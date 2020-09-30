بإطلالة ناعمة.. فهرية أفجان تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة ناعمة وانثوية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.
ارتدت فهرية أفجان فستان باللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر، بقصة مختلفة من على الأكتاف ، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.
وتركت فهرية أفجان شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة مع رفع خصلات شعرها الامامية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الكمشير الفاتح كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والآي شادو باللون البني لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اختارت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..