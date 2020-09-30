بإطلالة ناعمة.. فهرية أفجان تخطف الأنظار على إنستجرام

وظهرت فهرية أفجان بإطلالة ناعمة وانثوية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،

ارتدت

فستان باللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر، بقصة مختلفة من على الأكتاف ، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.