تنمية صعيد مصر.. شعراوي: إنهاء 87% من مشروعات التنمية في 130 قرية بـ 26 محافظة.. وننفذ تكليفات الرئيس بتحسين جودة حياة أهل القرى

وزير التنمية المحلية:

نسبة التنفيذ 87% من إجمالي المشروعات على مستوى 130 قرية

تحسين جودة حياة أهل القري والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي

2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع

الانتهاء من 35 مشروع رصف طرق







أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع على قدم وساق معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية القرى المصرية، موضحا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى حوالي 87% من إجمالي المشروعات، وذلك على مستوى 130 قرية بواقع 5 قرى لكل محافظة بـ 26 محافظة.









يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتحسين جودة حياة أهلها والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينهم من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتهم في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.









وقال اللواء محمود شعراوي إنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ 162 مشروعا ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ 340 مشروعا.









وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم نهو 35 مشروع رصف طرق، وجار العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم نهو 53 مشروع أعمال كهرباء وجار إنهاء 26 مشروعا من إجمالي 79 مشروعًا بتكلفة 326 مليون جنيه، كما تم نهو 12 مشروع مياه وجار إنهاء 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه.











أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية، فتم نهو مشروع وجار العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف والتي تبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه، فقد تم نهو مشروع وجار العمل في مشروعين، كما تم نهو مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجار العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.









وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الإنجازات التي تم تحقيقها بقرى المرحلة الأولى من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية، هي 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.











وقال إن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.









يشار إلى أنه تم اختيار القرى بناءً على عدة معايير أهمها؛ انخفاض مستوى البنية الأساسية، وارتفاع نسبة البطالة والأمية، وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية، وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتوافر أراضٍ يمكن تنفيذ المشروعات عليها.