محافظ كفر الشيخ: مسيرة التنمية والتطوير ساهمت في القضاء على الهجرة غير الشرعية.. أنفقنا 390 مليون جنيه لتطوير بحيرة البرلس.. ونعمل على جذب السياحة الداخلية والخارجية

كفر الشيخ تشهد عملية تنمية شاملة في مختلف المجالات:

= 3.5 مليون مواطن من محافظات الدلتا يرتادون مصيف بلطيم سنويا

= إقامة مشروع للإسكان الاجتماعي على مساحة 15 فدانا يضم 1125 وحدة سكنية و355 محلا تجاريا

= إضافة 769 فصلا دراسيا جديدا في التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي بتكلفة إجمالية 220 مليون جنيه









أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن مسيرة التنمية الشاملة والتطوير التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات في مصر ساهمت بشكل واضح في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية من محافظات مصر المختلفة إلى أوروبا عبر سواحل البحر المتوسط ومن بينها محافظة كفر الشيخ.





وقال المحافظ ، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الدولة كافحت عمليات الهجرة غير الشرعية بانتهاج سياسة تطوير وتنمية القرى المصدرة لهذه الظاهرة وحسنت جودة الحياة للمواطنين ، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ، مشددا على أنه تمت السيطرة تماما على هذه الظاهرة وإحكام مراقبة الشواطيء التي كانت تنطلق منها هذه الهجرات غير المشروعة ، خاصة "بوغاز البرلس" و"برج مغيزل" و"الجزيرة الخضراء" بمحافظة كفر الشيخ .





وأضاف أن المحافظة تشهد عملية تنمية شاملة من خلال إقامة العديد من المشروعات والمصانع في كافة المجالات سواء في المجالات الزراعية والصناعية والثروة السمكية وتطوير شواطيء المحافظة وغيرها من المشروعات .





قاعدة صناعية

وأوضح أنه توجد قاعدة صناعية بمحافظة كفر الشيخ تعتمد على الزراعة وهناك مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمدينة "الحامول" إلى جانب مصنع الزيوت والغزل النسيج، مشيرا إلى أنه توجد منطقتان صناعيتان في "بلطيم" و"مطوبس" ويوجد فيهما 60% من عدد مصانع المحافظة يتركز معظمها في انتاج أعلاف الأسماك حيث تتميز محافظة كفر الشيخ بوجود أعداد كبيرة من المزارع السمكية الخاصة التي تحتاج إلى مثل هذه المشروعات.





وقال اللواء جمال نور الدين إنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير على إقامة نماذج للزراعة التعاقدية لإنتاج الذرة الصفراء حسب احتياجات المصانع ، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون في هذا الإطار مع مراكز البحوث الضخمة الموجودة في مدينة "سخا" .





وأكد أن مصيف "بلطيم" يحظى بميزة لاتوجد بالمصايف الأخرى حيث يتميز بوجو نسبة 40% من اليود وكان في السابق يحظى بإقبال الفرق الرياضية العربية والمحلية التي تقيم معسكراتها للتدريب في هذا المصيف للاستفادة من هذه الميزة ، موضحا أنه يرتاد هذا المصيف حاليا نحو 3.5 مليون مواطن من محافظات الدلتا ، إلا أنه خلال السنوات الماضية تعرض لانتشار العشوائيات فيه وعانى من الإهمال، مؤكدا أنه تمت إزالة هذه العشوائيات خلال شهر مارس الماضي.





مشروعات الإسكان

وفيما يخص مشروعات الاسكان في محافظة كفر الشيخ ، قال اللواء جمال نورالدين إنه تم مؤخرا إقامة مشروع للاسكان الاجتماعي على مساحة 15 فدانا على أرض كانت مقلبا للقمامة حيث تم بناء 28 عمارة لإسكان الشباب الاجتماعي تضم 1125 وحدة سكنية و355 محلا تجاريا ، مشيرا إلى أن المحافظة بها ندرة في الأراضي المملوكة للدولة ومعظم الأراضي الموجودة داخل المحافظة هي أراض زراعية يجري التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن استخدام بعضها كمشروعات للنفع العام.





مخالفات البناء

ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط منظومة البناء وانتشار البناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ ومديرية الزراعة باعتبار أن أغلب أراضي المحافظة زراعية جزء كبير منها يتبع وزارة الزراعة إلى جانب تبعية أراض أخرى لوزارات الآثار والأوقاف والموارد المائية والري وهيئة الطرق.



