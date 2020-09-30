منها الفول والجزر.. 7 أطعمة صحية لتغذية الشعر وتجنب التلف

تعاني بعض الفتيات والسيدات من مشكلة تساقط الشعر، فإذا كنتى من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل غذاء لتغذية شعرك وتجنب تلفه.

كشف موقع هيلث عن أفضل غذاء لتغذية الشعر وتجنب تلف ومشاكل الشعر.

البقول:

الفول والعدس وبقية الحبوب والعناصر السحرية لتجعل شعرك ينمو مرة أخرى وتجنب التساقط. يحتوي على نسبة عالية من الزنك والبروتين والبيوتين والحديد.

الأسماك:

تعتبر غنية جدًا بالأوميغا 3 والدهون الصحية ، لذلك عليك تناول الأسماك. بما أن الأسماك تحتوي على أحماض دهنية ، فهي ليست ضرورية لصحة الجسم ، ولكن لشعر لامع .

البيض والحليب:

يحتاج جسمك إلى البروتين للحفاظ على صحته ونفس الأمر لبشرتك وشعرك ، لذلك يوصى بتناول المزيد من البيض والحليب منزوع الدسم الذي يحتوي على البروتين.

الجوز:

هل تعلمين أن الجوز وباقي المكسرات يمكن استخدامه لزيادة صحتك وجمالك ، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى الزنك والسيلينيوم.

الجزر:

إذا كنت تعانين من قشرة الرأس فعليك تناول الجزر الذي يحتوي على فيتامين أ الذي يتغلب على كل هذه المشاكل.

الخضار:

ينصح باستخدامها كمصدر مهم لفيتامين أ وج ، لذلك يجب أن يكون شعرك ناعمًا جدًا ثم حاولي إضافة السلطة والخضروات إلى وجباتك.

المحار:

من أفضل الأطعمة للشعر لاحتوائه على كميات كبيرة من الزنك ومضاد للأكسدة ، مما يحافظ على قوة شعرك.