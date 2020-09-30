AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

منها الفول والجزر.. 7 أطعمة صحية لتغذية الشعر وتجنب التلف

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:03 م
منها الفول... 7 أطعمة
منها الفول... 7 أطعمة صحية لتغذية الشعر وتجنب التلف
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تعاني بعض الفتيات والسيدات من مشكلة تساقط الشعر، فإذا كنتى من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل غذاء لتغذية شعرك وتجنب تلفه.

كشف موقع هيلث عن أفضل غذاء لتغذية الشعر وتجنب تلف ومشاكل الشعر.

البقول: 

الفول والعدس وبقية الحبوب والعناصر السحرية لتجعل شعرك ينمو مرة أخرى وتجنب التساقط. يحتوي على نسبة عالية من الزنك والبروتين والبيوتين والحديد.

الأسماك: 

تعتبر غنية جدًا بالأوميغا 3 والدهون الصحية ، لذلك عليك تناول الأسماك. بما أن الأسماك تحتوي على أحماض دهنية ، فهي ليست ضرورية لصحة الجسم ، ولكن لشعر لامع .

البيض والحليب:

 يحتاج جسمك إلى البروتين للحفاظ على صحته ونفس الأمر لبشرتك وشعرك ، لذلك يوصى بتناول المزيد من البيض والحليب منزوع الدسم الذي يحتوي على البروتين.

الجوز: 

هل تعلمين أن الجوز وباقي المكسرات يمكن استخدامه لزيادة صحتك وجمالك ، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى الزنك والسيلينيوم.

الجزر: 

إذا كنت تعانين من قشرة الرأس فعليك تناول الجزر الذي يحتوي على فيتامين أ الذي يتغلب على كل هذه المشاكل.

الخضار: 

ينصح باستخدامها كمصدر مهم لفيتامين أ وج ، لذلك يجب أن يكون شعرك ناعمًا جدًا ثم حاولي إضافة السلطة والخضروات إلى وجباتك.

المحار: 

من أفضل الأطعمة للشعر لاحتوائه على كميات كبيرة من الزنك ومضاد للأكسدة ، مما يحافظ على قوة شعرك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى لمح البصل حيل مذهلة لإطالة الشعر

تجعلها تبدو أصغر سنا وأكثر صحة.. 10 أطعمة مهمة للبشرة

طريقة دايت الكيتو فى أسبوع.. أطعمة تفسد النظام

كيفية صنع بروتين للشعر الجاف والمجعد.. بدون تكاليف

لا تستغني عن تناولها.. 7 أطعمة لتحفيز نشاط الغدة الدرقية

ترشيحاتنا

مجدى عبدالغني: فايلر يمتلك عرضا أوروبيا

ما يقرأ عند زيارة القبور وحكم زيارتها

تريند الفن | مجهول يعتدي على عم سبعبع في الإسكندرية.. ونجوم يدعمون ميار شريف

بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي

15.82 جنيه للبيع.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

تعلمت الشتائم وسب الزوار.. حديقة حيوان تلجأ لقرار صارم ضد ببغاوات بذيئة اللسان.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020

عطل شائع في سيارتك قد يربك حساباتك.. تعرف عليه