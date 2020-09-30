إحدى شركات التجميل العالمية تدعم السيدات الملهمات بمصر والشرق الأوسط

أطلقت إحدى الشركات العالمية الكبرى المدرجة بالبورصة فى مجال مستحضرات التجميل وتعمل بمصر حملة جديدة لدعم وتمكين المرأة.





وتقوم الحملة بتسليط الضوء على عدد من النساء الملهمات بمنطقة الشرق الأوسط.





وكانت كل من ياسمين غيث ومنال رستم وجهان لنساء ملهمات من مصر، بجانب أسيل عمران ورها محرق من السعودية ودانييلا رحمة من لبنان اللاتي تجتمعن لمشاركة تحدياتهن التي ساعدتهن على تحقيق آمالهن وأحلامهن





وفي السياق ذاته، قالت ياسمين غيث، الناجية من السرطان: "سعيدة بمشاركتي فى الحملة والتي تهدف إلى دعم وتمكين المرأة وتشجيعها وأتمنى أن أكون مصدر لإلهام السيدات اللاتي يواجهن التحديات في حياتهن، خاصةً أني واجهت العديد منها واستطعت أن أتخطاها".

وأضافت: "من أربع سنين في 9\6\2016 كان أوحش يوم في حياتي، يوم ما عملت العملية وتأكدت أن عندي سرطان، من أربع سنين لو كان حد قال لي سيبي التدريس وهتخفى وهتكوني مصدر امل لناس كتير وهتبقي في حته تانية وهتحققي أحلام حتى ماحلمتيهاش كنت هضحك ومش هصدق. لكن تعدي الأيام والسنين وربنا يثبت لي إن خططه وترتيبه أحسن من ألف خطة بنحطها لنفسنا. أنا دلوقتي متعافية تماما وممتنة جدا لكل شخص وقف جنبي ووثق بي".





وواصلت: "على الرغم من أن كثير من الناس قالوا أنه "من المستحيل تحقيق حلمي " وواجهت الكثير من الإحباطات، لكني لم أستمع إليها، ولم أتوقف أبدًا. حلمت وعملت بجد وبذلت كل الجهد اللازم للوصول إلى حلمي، ولا يزال لدي الكثير لتحقيقه، لأنني أؤمن أنه يجب على كل شخص أن يؤمن بقدراته لتحقيق أحلامه".

وتهدف الحملة إلى تمكين النساء في جميع أنحاء العالم من خلال إبراز جمالهن الطبيعي بمنتجات عالية الجودة. جميع المنتجات تدوم طويلًا من حيث اللون والتغطية والتعبئة في عبوات ذات جودة عالية.