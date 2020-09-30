كورونا يقترب من تخطى الـ33 مليون مصاب حول العالم.. وتفش مرعب بهذه الدولة

يواصل فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، حصده لأرواح الناس بالعالم وإصاباتهم به بأعداد ارتفعت إلى ماكانت عليه وقت ذروة الوباء في مارس وأبريل، وفق ماذكرت صحف دولية.









وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من مليون و12 ألفا و659 وفاة في أكثر من 210 دول ومناطق بمختلف أنحاء العالم فيما بلغ عدد حالات الشفاء 25 مليونا و148 ألفا و 403 حالة شفاء.





ووصلت حصيلة إصابات الفيروس إلى 33 مليونا و844 ألفا و178 إصابة، والعدد قابل للزيادة كل ساعة.









وبينما يرتفع رقم المصابين في العالم، في أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، عوضًا عن البرازيل والهند، ينحسر الوباء في البر الرئيسي في الصين لدرجة لايكاد يذكر، رغم إنها البلد الذي خرج منها الوباء.





سجلت الصين 19 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد_19 صعودا من 12 حالة في اليوم السابق وكل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26 قبل يوم إلى 22 حالة.





وفي الولايات المتحدة، قالت صحيفة ذا وال ستريت جورنال، إنه قد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 40 ألف حالة حيث ظلت معدلات الإصابة مرتفعة في بعض الولايات، بينما تستعد مدينة نيويورك لتخفيف القيود على المطاعم وتناول الطعام بها.





لكن في الغرب الأوسط من أمريكا، ففتعد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة مصدر قلق متزايد ، حيث يتحول الطقس إلى البرودة ، وهو ما يرفع مخاوف المزيد من التفشي لـ Covid-19 .





ويقترب عدد وفيات أمريكا نتيجة الوباء من 207 آلاف قتيل، ونحو 7 ملايين و300 ألف مصاب.









أما في الهند ثانية العالم بعد أمريكا، والتي تواصل ملاحقة الأولى حتى يكاد من المتوقع أن تتجاوزها، فوصلت إلى أكثر 6 ملايين 300 ألف مصاب، ونحو 98 ألف قتيل.





وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية، إن 60 مليون هندي أي أكثر بعشر مرات من الأرقام الرسمية قد يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا.

وفي البرازيل فقد واصلت الأعداد رعبها، بعدما وصلت إلى أكثر من 4 ملايين، ووفاة أكثر من 144 ألف.





وطمأن الروس، ما أعلنته الحكومة عن اكتشاف لقاح للوباء، هو سبوتنيك في، والذي لازالت التجارب تتواصل عليه لتأكيد فعاليته للعالم.





لكن الأعداد المصابة وصلت هناك إلى نحو مليون ومائتي ألف، هذا إضافة إلى نحو 21 ألف قتيل.





من جانبها، شهدت ألمانيا معدلات إصابات ووفاة منخفضة نسبيا حتى الآن خلال جائحة كورونا لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن "الحالات يمكن أن تصل إلى 19200 يوميا إذا استمرت الاتجاهات الحالية".





وسجلت البلاد 2089 إصابة بالفيروس مما رفع إجمالي الإصابات إلى 287421 إصابة بينها 9471 وفاة.









وقالت ميركل إن "ألمانيا ستقيد حجم التجمعات وتفرض غرامات على من يستهينون بالضوابط" في إطار جهود كبح انتشار كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء، مضيفة أن "هذه القيود ستفرض تجنبا لفرض عزل عام جديد"، مشيرة إلى أن "الحفاظ على الاقتصاد له الأولوية".









وتابعت ميركل "تعلمنا الكثير وتجاوزنا الصيف بشكل جيد.. استراتيجية البؤر النشطة ستضع حدا لحضور الحفلات الخاصة عند 25 شخصا والحفلات العامة عند 50 شخصا في المناطق التي يصل فيها معدل الإصابة إلى 35 شخصا لكل 100 ألف خلال سبعة أيام".















