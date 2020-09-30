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توك شو

جمال بيومي ناعيا الشيخ صباح الأحمد: علاقات مصر والكويت "نموذج يدرس"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
الشيخ صباح الأحمد
الشيخ صباح الأحمد
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هاجر إبراهيم
نعى السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الشعب الكويتي على وفاة الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى أن له تاريخ طويل يمتد لأكثر من نصف فى حكم الكويت كوزيرا للخارجية ورئيسًا للبلد. 

وقال "بيومي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، إن الكويت من أكبر الشركاء في الاستثمار على أرض مصر منذ القدم، موضحًا أن لدينا معهم علاقات إنسانية واقتصادية وسياسية.

وتابع أن الأمير الراحل كان يتحدث عن أهمية العلاقات الأخوية والإنسانية، حيث أن العلاقات لا تتوقف فقط على المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية، ولكن هناك أبعاد إنسانية ومؤسسات إنسانية تابعة للأمم المتحدة. 

وأكد أن العلاقات بين مصر والكويت نموذجا يدرس، لافتا إلى أن الكويت دعمت مؤسسة الأونروا بعدما تخلت الأمم المتحدة عنها، ولم تتأخر الكويت عن تلك القضايا، لأن القيادة الكويتية أثناء حكمه أدركت مسؤوليتها الإنسانية. 

وأشار إلى أن البعد الإنسانى فى سياسات الأمي الراحل يعتبر إحدى العلامات المميزة فى شخصيته وسياسته الخارجية. 
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