AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ذهب أم عقار.. ما هو الاستثمار الأفضل حاليًا؟ .. نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة يجيب

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
نائب رئيس شعبة المعادن
نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة
Advertisements
ريهام فيكتور

قال إيهاب واصف ، نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن الاستثمار الأفضل يكون فى الذهب عن العقار أو حتى وضع الأموال فى البنوك، وذلك لعدة أسباب  منها أن نسبة ارتفاع الذهب سنويًا تتراوح  ما بين 22% و الـ 36 %، لافتا إلى أن هذا الرقم ليس بقليل.

وأضاف  إيهاب واصف، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن الارتفاعات فى أسعار الذهب لا تقل عن 22% منذ سنوات عدة، موضحًا أن الذهب يمكن أن يسيل فى أي وقت ومكان على مدار اليوم كاملا 7 ايام فى الاسبوع .

وأشار نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة ،  إلى أنه في البنوك نكون مربوطين فيها بالايام بالقيمة المادية التى وضعها البنك المركزى ، مؤكدًا أنه يمكن أن  نسائل الذهب أسهل بكثير من أن نسائل العقار بأي قيمة نحتاجها، العقار لابد أن تكون أموالا كبيرة موضوعة به .

وأكدنائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، أن الاسهل والاسرع وإلا حكم وضع الأموال فى العقار، وهو مازال ملاذ آمنا للاستثمار فيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1.7 طن.. لن تصدق تأثير ارتفاع أسعار الذهب على حجم المبيعات في مصر

200 جنيه زيادة منذ بداية 2020..شعبة الذهب تكشف عن تفاصيل ارتفاع سعر المعدن الأصفر..فيديو

شعبة المجوهرات: الذهب الملاذ الآمن للاستثمار.. وسعره ارتفع 43% هذا العام.. فيديو

إيهاب واصف: 200 جنيه زيادة في أسعار الذهب منذ بداية العام.. فيديو

شعبة الذهب تحدد عوامل التحكم في أسعار المعدن الأصفر بالسوق المصرية

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟.. نائب رئيس الشعبة يجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

في أول كلمة له بعد اليمين.. البكاء يغلب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. فيديو

صحيفة جنوب أفريقية: موسيماني يستقيل من تدريب صنداونز ويقترب من الأهلي أو الوداد

بث مباشر.. نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت

غدا.. الحكم في استئناف مجدي عبد الغني على حبسه سنة بسبب ميراث أقاربه

مجلس الأهلي يجتمع صباح غد لإعلان المدرب الجديد لفريق الكرة

بث مباشر.. الشيخ نواف الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد مونيكا بيلوتشي.. عمرها وعدد زيجاتها وهذا حبيبها الأصغر

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي