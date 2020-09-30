ذهب أم عقار.. ما هو الاستثمار الأفضل حاليًا؟ .. نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة يجيب

قال إيهاب واصف ، نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن الاستثمار الأفضل يكون فى الذهب عن العقار أو حتى وضع الأموال فى البنوك، وذلك لعدة أسباب منها أن نسبة ارتفاع الذهب سنويًا تتراوح ما بين 22% و الـ 36 %، لافتا إلى أن هذا الرقم ليس بقليل.





وأضاف إيهاب واصف، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد ، أن الارتفاعات فى أسعار الذهب لا تقل عن 22% منذ سنوات عدة، موضحًا أن الذهب يمكن أن يسيل فى أي وقت ومكان على مدار اليوم كاملا 7 ايام فى الاسبوع .





وأشار نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة ، إلى أنه في البنوك نكون مربوطين فيها بالايام بالقيمة المادية التى وضعها إلى أنه في البنوك نكون مربوطين فيها بالايام بالقيمة المادية التى وضعها البنك المركزى ، مؤكدًا أنه يمكن أن نسائل الذهب أسهل بكثير من أن نسائل العقار بأي قيمة نحتاجها، العقار لابد أن تكون أموالا كبيرة موضوعة به .



