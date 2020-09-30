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اقتصاد

زعيم حكيم .. اتحاد الغرف ينعي الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
الشيخ صباح الأحمد
الشيخ صباح الأحمد الجابر امير الكويت
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ولاء عبد الكريم
بخالص الحزن والأسي نعي مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية باسم اكثر من 5ر5 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات من منتسبي الغرف التجارية واكثر من 18 مليون من شركائهم العاملين معهم وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الآحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة.

وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الاتحاد يتقدم بخالص التعازي لغرفة تجارة وصناعة الكويت ولشعب الكويت الشقيق علي مصابهم الآليم. فقد فقدت الامة العربية والاسلامية قائدا من اغلي رجالها، زعيما حكيما، وابا حانيا، وقلبا نابضا, واميرا للانسانية في العالم اجمع. وستظل مواقفه المخلصة في خدمه وطنه وامته والانسانية ودعمه الدائم لمصر خالدة في ذاكرة الاجيال والتي سيسجلها التاريخ بحروف من نور.

ندعو الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته ويلهم الامة العربية واسرته الصبر والسلوان.

وصل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مجلس الأمة الكويتي لأداء اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. 

وأعلن النواب الموقعون على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، سحب طلبهم المقدم عقب جلسة الاستجواب الموجه من النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي، لرئيس الحكومة. 

وذكر النواب في بيان، الأربعاء، أن تلك الخطوة تأتي تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. 

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