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اقتصاد

بمشاركة 50 مصنعا.. افتتاح المعرض الدولي لملابس البيت

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
يشارك الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، غدا الخميس، في افتتاح المعرض الدولي لملابس البيت "كايرو مازر ولابيجاما" والذي يقام لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، حيث يستعرض المشاركون أحدث خطوط الموضة لشتاء 2020، وتشكيلات منتجات المصانع أعضاء الغرفة. 

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة، إن " كايرو مازر ولا بيجاما" أحد أهم المعارض التي تجمع كبار مصنعي ومصدري ملابس البيت والملابس القطنية والداخلية تحت سقف واحد، حيث يستعرض اُكثر من 50 مصنعا منتجاتهم المتميزة والتي تضاهي في تصميماتها وجودتها مثيلاتها العالمية، وذلك على أكثر من 15 ألف تاجر محلي ومورد، مضيفا أن أغلب المشاركين يحققون تعاقدات قوية خلال المعرض من خلال الاتصال المباشر مع عدد كبير من التجار من محافظات مصر. 

وأعرب رئيس الغرفة عن أمله في أن تسهم حالة الرواج التي يشهدها السوق في تعزيز الطلب خلال الموسم الشتوي الجديد، لتعويض بعض خسائر المصانع طول فترة جائحة كورونا. 

على صعيد متصل، أكد رئيس الغرفة، أن مصانع الملابس مستمرة في إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش طبقا لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة، لتغطية الاحتياجات المحتملة في السوق مع دخول فصل الشتاء.
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