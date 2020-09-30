الصداقة البرلمانية المصرية الصينية تهنئ بكين بالذكرى الـ 71 لتأسيس جمهورية الصين

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، التهنئة القلبية لدولة الصين الصديقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين فى مختلف المجالات.









وقال "عامر"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، إن العلاقات بين مصر والصين تصلح لتكون نموذجا فى العلاقات الدولية بين مختلف دول العالم لأنها قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.









وأكد أن مصر من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق، والتي أطلقتها الصين لدعم التعاون الدولي لما يمثل مصلحة مشتركة بين البلدين، إضافة إلى أن منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، تعتبر نموذجا رائعا للتعاون بين الجانبين.









وأشاد المهندس محمد فرج عامر بمستوى العلاقات بين القاهرة وبكين على مختلف الأصعدة وتجاه جميع القضايا الثنائية والإقليمية والدولية البرلمانية الوطيدة، مؤكدا حرص الزعيمين الكبيرين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى شي جين بينغ على تقديم المزيد من الدعم للعلاقات المصرية الصينية الوثيقة والقائمة على الصداقة والمصالح المشتركة وكذلك التفاهم المشترك بين البلدين.









وأعرب المهندس محمد فرج عامر عن ثقته التامة فى حرص مصر والصين على مواصلة التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين لتحقيق مزيد من التطلعات المشتركة في التنمية وتوسيع آفاق التعاون بيننا فى مختلف المجالات، مجددا التهنئة القلبية للصين قيادة وحكومة وشعبا بالذكرى الـ 71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.