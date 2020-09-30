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توك شو

مرصد الأزهر: الشيخ صباح الأحمد استحق بجدارة لقب أمير الإنسانية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
الأمير الكويتي الراحل
الأمير الكويتي الراحل الشيخ صباح الأحمد
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة ريهام سلامة، المشرف على وحدة الرصد باللغة الأردية في مرصد الأزهر، إن الأمير الكويتي الراحل الشيخ صباح الأحمد استحق بجدارة أن يطلق عليه أمير الإنسانية، مشيرة إلى أنه يجب على الأزهر أن يحمل نفس الرسالة.

وأضافت ريهام سلامة، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن  اللغة الأردية هى لغة أهل الهند وباكستان، موضحة أنها تعد ثالث أكبر لغة فى العالم من حيث عدد المتحدثين بها، وثاني أكبر لغة إسلامية فى إطار العالم الإسلامى، حيث أن أكبر تجمع للمسلمين في العالم هو في إندونيسيا.

وتابعت أنه من المهم جدا رصد ومتابعة أحوال المسلمين وقضاياهم سواء كانت إجتماعية أو دينية وتحليلها والوقوف على أهم المحطات فى هذا السياق، لافتة إلى أن الإستراتيجية الخاصة بمرصد الأزهر بكل الوحدات هى دراسة وتحليل ومتابعة ورد لكل القضايا المختلفة.


وأشارت إلى أن من أهم القضايا التى دائما ما يرصدها الأزهر هى قضايا التطرف، الذى يصل إلى حد الإرهاب والقتل، ولكن بإسم الدين.


وأفادت أن القتل بإسم الدين وخاصة الدين الإسلامى هو أمر خطير، وبالتالي كانت من أهم سلسلة قضايا تم رصدها كانت جماعات يطلق عليها القتل بإسيم الدين وعلى رأسها طالبان بباكستان.

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