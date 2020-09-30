غلق وتشميع ثلاث محال تجارية ومصنع لتصنيع الحلويات في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للمرور الميداني على الأنشطة التجارية لمراجعة التراخيص القانونية لكل منشأة والتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





ومن جانبه أوضح المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبوكبير أنه تم تشكيل لجنه لشن حملة تفتيشية علي المحال التجارية بالتنسيق مع رجال الشرطة والإدارة التموينية والوحدة المحلية ببنى عياض ومجلس المدينة لتنفيذ قرار الغلق رقم ٨٧٢٦ لسنه ٢٠١٧ الصادر ضد أصحاب ٣ محال تجارية متخصصه في بيع المبيدات الحشرية بالإضافه إلي تنفيذ قرار الغلق رقم ٨٩ لسنة٢٠٢ الصادر ضد صاحب مصنع للحلويات يعمل بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حرصًا علي سلامة وصحة المواطنين.

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تحرير ٦٢٤ محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة في الشرقية

كان اللواء مصطفي صبري مدير إدارة الشئون الإقتصادية أن اللجنه المشكلة بمجالس المدن والمراكز والمديريات الخدمات شنت حملات مشتركة لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار وأسفرت الحملات خلال الفترة الماضية حتى يوم ٢٠ سبتمبرالجاري عن ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها بمراكز ومدن المحافظة.





ففي مركز ومدينة أولاد صقر تم تحرير ١٣ محضر ضد مخابز و مجازر مخالفة للذبح خارج المجازر الحكومية وفى حي اول الزقازيق تم تحرير ٧٠ محضر اشغال طريق و١١ محضر بيئة ونظافه عامة و١٠ قرار غلق اداري و٦ محاضر لإدارة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الاسعار .





وفى حي ثان الزقازيق ، تم ضبط بعض المخابز المخالفة لانتاج خبز ناقص وزن وتم المرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهه بأسعار مناسبه.