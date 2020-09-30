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برلمان

النائب محمد المسعود يثمن نجاح الحكومة فى طرح 17 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
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فريدة محمد

وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب تحية قلبية للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج لنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى طرح 17 ألف قطعة ارض للمصريين العاملين بالخارج.

وقال " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم ان أهم مايميز حكومة الدكتور مصطفى مدبولى هو التنسيق والعمل المشترك بين جميع وزرائها مشيدا بنجاح السفيرة مكرم فى التنسيق مع جميع زميلاتها وزملائها الوزراء لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمساهمة فى جميع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى جميع انحاء البلاد اضافة الى حرص السفيرة نبيلة مكرم على تنظيم رحلات مستمرة لابناء وشباب المصريين بالخارج لمختلف المشروعات القومية الكبرى والمحافظات والمناطق السياحية والاثرية للترويج للاستثمار والسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

ووجه النائب محمد المسعود تحية احترام وتقدير لجميع ابناء مصر بالخارج بمختلف دول العالم على دورهم البطولى والباسل فى مواجهة جميع المؤامرات والتحديات والاشاعات والاكاذيب والسموم التى تبثها الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية وفضائيات الدم والعار التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد الدولة المصرية.

مؤكدا ان المصريين الوطنيين بالخارج كشفوا هذه المؤامرات الخسيسة امام الرأى العام العالمى وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قد عقد اجتماعًا مع مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف توصيل المرافق وتسليم قطع الأراضى بمشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين العاملين بالخارج، للمواطنين المُخصصة لهم وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت حتى الآن 7 مراحل بمشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين العاملين بالخارج، تضمنت نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية، وعددا من الأراضى الخدمية وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة، وذلك من أجل تلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج فى تملك الأراضى وبناء مساكنهم الخاصة بهم، وربطهم بوطنهم الأم.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بتنفيذ أعمال المرافق لتسليم ما تبقى من قطع أراضٍ للحاجزين مُكلفًا أجهزة المدن الجديدة بضرورة متابعة مدى التزام المواطنين المُخصص لهم تلك الأراضى بتنفيذ مساكنهم طبقًا للمدد المتاحة للتنفيذ، والتى تحددها اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشروط حجز المشروع.
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