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تعليم

مزايا جديدة لطلاب الدبلومات الفنية بالتنسيق.. تعرف عليها قبل التسجيل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 30 /9 /2020 حتى يوم الأربعاء  الموافق 7 /10 /2020.


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وأصدرت الوزارة تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني ومن بينها أن يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الانترنت: موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.Egypt.gov.eg

 

-          ونوضح لكم أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:

 

  معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

 

  الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

 

-          كما نوضح لكم مزايا خدمة التنسيق الالكتروني :

 

• التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلًا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق .

 

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات .

 

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

 

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات .

 

• تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت  فور إعلان النتائج.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب

 

• هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت تشاء حتى موعد إغلاق

 

 

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