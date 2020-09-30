مزايا جديدة لطلاب الدبلومات الفنية بالتنسيق.. تعرف عليها قبل التسجيل

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 30 /9 /2020 حتى يوم الأربعاء الموافق 7 /10 /2020.





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وأصدرت الوزارة تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني ومن بينها أن يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الانترنت: موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.Egypt.gov.eg

- ونوضح لكم أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

- كما نوضح لكم مزايا خدمة التنسيق الالكتروني :

• التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلًا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق .

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات .

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات .

• تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب

• هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت تشاء حتى موعد إغلاق