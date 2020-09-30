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محافظات

محافظ أسيوط: رفع نواتج تطهير ترع وإزالة المخلفات الصلبة بنطاق مركز القوصية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية الحفاظ على المياه بـ (الترع والمصارف والنيل) بكافة الطرق الممكنة موجهًا جميع رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة لتطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ورفع المخلفات أولًا بأول وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين وضمان وصول المياه إلى نهاية الترع للحفاظ على الأرض الزراعية. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين والفلاحين للحفاظ على المياه وعدم تلويثها أو إلقاء المخلفات بها والمحافظة على البيئة المحيطة بهم.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رفع نواتج تطهير الري وتحديدًا تطهير القنطرة بجوار جامع الريس على طريق (مير/ الدير المحرق) خلال حملة برئاسة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وبمشاركة مصطفى عرابى نائب رئيس المركز ومسئولي الري ؛ وذلك بإستخدام المعدات اللازمة من حفارات ولوادر وقلابات وسيارات تابعة للوحدات المحلية والقروية لنقل القمامة والمخلفات إلى المقالب المخصصة لها ورفع المخلفات الناتجة عنها لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمصارف لتستفيد منها كافة الأراض الزراعية حتى الموجودة بالمناطق البعيدة. 


ونوه محافظ أسيوط إلى أنه يتم رفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية وأماكن تجمعها بصفة دورية ويومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية ضمن برنامج ادارة المخلفات الصلبة مشيرًا إلى العمل على تنفيذ كافة أشكال الحفاظ على قطرة المياه وإجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات والقمامة منها والقضاء على ضعف المياه بنهايات الترع وتسهيل عمليات الري.
محافظ أسيوط: رفع نواتج تطهير ترع وإزالة المخلفات الصلبة بنطاق مركز القوصية
محافظ أسيوط: رفع نواتج تطهير ترع وإزالة المخلفات الصلبة بنطاق مركز القوصية
محافظ أسيوط: رفع نواتج تطهير ترع وإزالة المخلفات الصلبة بنطاق مركز القوصية
محافظ أسيوط: رفع نواتج تطهير ترع وإزالة المخلفات الصلبة بنطاق مركز القوصية
محافظ أسيوط: رفع نواتج تطهير ترع وإزالة المخلفات الصلبة بنطاق مركز القوصية
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