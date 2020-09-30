AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من القيمة الإيجارية حتى أكتوبر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سريان قرار الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية لها حتى نهاية شهر أكتوبر٢٠٢٠.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أن القرار يأتي ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الاثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).

يذكر أن قرر  مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى الفترة السابقة مد الإعفاء التام لجميع الكافتيريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضوابط فتح الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية أول سبتمبر

تمديد إعفاء دفع القيمة الإيجارية للكافيتريات والبازارات بـ المواقع الأثرية

أمين الأعلى للآثار يعلن موعد فتح جميع المناطق الأثرية أمام السياح

سياحة البرلمان تؤيد إعفاء الكافيتريات والبازارات من الإيجارات حتى نهاية سبتمبر

معبد الكرنك يستقبل أولى الأفواج السياحية القادمة من الغردقة

مطالب قبل الاستئناف.. نتائج اجتماع العناني بمسؤولي السياحة الثقافية بـ الأقصر

ترشيحاتنا

تعلمت الشتائم وسب الزوار.. حديقة حيوان تلجأ لقرار صارم ضد ببغاوات بذيئة اللسان.. صور

توقفى عنها فورا .. أطعمة غير متوقعة تسبب خشونة الركبة

الشيخ نواف أمير الكويت الجديد يبكي خلال أدائه اليمين الدستوري..فيديو

بـ750 مليون دولار.. مصر تطرح أول سندات خضراء حكومية بالشرق الأوسط

تعرف على أسرع دراجة نارية Honda Fireblade موديل 2020 .. صور

وزير الاتصالات يوضح لـ"صدى البلد" قرار حظر تداول الأموال عبر البريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي

تعرف على أسرع دراجة نارية Honda Fireblade موديل 2020 .. صور