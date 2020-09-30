برلمانات شمال أفريقيا: التاريخ سجل صباح الأحمد كقائد للعمل الإنساني

توجه النائب مصطفى الجندى رئيس برلمانات شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعب وبرلمان الكويت الشقيق بخالص التعازي فى المصاب الجلل بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.





داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يمن على الكويت بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.





وأكد " الجندى " فى بيان له أصدره اليوم أن التاريخ سجل بحروف من نور للراحل الفقيد الذى قضى حياته فى خدمة وطنه وشعبه وكان مثالا فريدا للعمل الإنساني العربى والإفريقي والإسلامي وكرجل دولة من طراز رفيع المستوى.





مشيرا إلى أن التاريخ سيذكر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كرمز للتوازن والحكمة فى عالم مليء بالصراعات فضلا عن بصماته المضيئة فى تاريخ العلاقات بين الكويت والدول العربية والإفريقية والإسلامية.





وأشاد النائب مصطفى الجندى بحرص الراحل العظيم على ترسيخ ودعم العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والكويت فى مختلف المجالات مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجا رائعا للعلاقات التى يجب أن تسود بين جميع الدول العربية والإفريقية والإسلامية.