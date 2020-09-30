الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات في أبو النمرس بالجيزة‎

انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها "طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الأشطر - منيل شيحة". أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عنعن مناطق مركز ومدينةوالقرى التابعة لها "طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الأشطر - منيل شيحة".









وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2-10-2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 3-10-2020.







وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرا لقيامها بأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس، حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه.









وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.









وأكدت أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.