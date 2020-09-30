نقل البرلمان تطالب الحكومة بالتنفيذ الفورى لخطتها العاجلة لتطوير طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من الحكومة الاسراع فى التنفيذ الفورى لخطتها العاجلة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتطوير طريق " القاهرة - الاسكندرية " الزراعى.





وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره أن هناك مسافات طويلة بهذا الطريق بها مشكلات متعددة وتتطلب التدخل السريع من الأجهزة المختصة لإصلاحها لأنها تسبب فى العديد من الحوادث التى يروح ضحيتها العشرات من الضحايا.





وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على التطوير والتحديث الشاملين لهذا الطريق الحيوي خاصة بعد نجاح مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وضع وتنفيذ شبكة قومية للطرق فى جميع انحاء البلاد وهى شبكة غير مسبوقة فى تاريخ مصر ، مؤكدا ان هذه الشبكة القومية للطرق ستجعل من مصر واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والعالمية.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن الدولة تضع مشروع رفع كفاءة الشبكات الداخلية للطرق والطرق الرابطة بين المراكز كأولوية حتى لا يشعر المواطن بمعاناة وأن الدولة ستضع خطة طموحة وعاجلة جدًا لتطوير طريق (القاهرة -الإسكندرية) الزراعي لأن هذا الطريق يشهد حركة ضخمة جدًا ولكن به مناطق متدهورة مع النقل الثقيل وهنشتغل عليه وحجم استثماراته ضخمة جدًا" مضيفًا: "هذا الطريق يخدم ملايين البشر ونضع خطة له عاجلة لتنفيذه".