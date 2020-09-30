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أخبار البلد

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على روح أمير الكويت

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.


وقبل بدء الاجتماع، وقف رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة دقيقة حدادًا على روح فقيد الأمتين العربية والإسلامية، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية أمس، الثلاثاء، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد الكبير، وإلى الشعب الكويتي الشقيق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.


واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بتوجيه الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على إنجاز مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذي شرفه بالافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد واحدًا من أهم وأكبر مصافي تكرير البترول وأكثرها تقدمًا على المستوى التكنولوجي في مصر والقارة الأفريقية، ويأتي في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر التوسع في إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.


وفي الوقت نفسه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لمسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة القاهرة، على الجهود المبذولة في تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمنطقة، وكذا أعمال التطوير التي تتم في أنحاء المحافظة.
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