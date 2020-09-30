ناعيًا أمير الكويت.. وكيل عربية النواب: كان حريصا على دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية

نعى النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، مؤكدا أنه كان قائدا عربيا حكيما وحريصا كل الحرص على دعم جميع قضايا الأمتين العربية والإسلامية والمساهمة فى حل المشكلات والأزمات داخل الدول العربية.





وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن التاريخ سجل للراحل المغفور له بإذن الله تعالى بأنه كان قائدًا عربيًا حكيمًا وشجاعًا وكان داعمًا لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.





مؤكدا أن الشعب المصري العظيم لن ينسى لهذا الراحل العظيم مواقفه التاريخية والداعمة والمساندة لمصر والمصريين سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حتى في أصعب الظروف.





وتقدم النائب أحمد فؤاد أباظة بخالص بخالص المواساة والعزاء للشعب الكويتي الشقيق وحكومته وبرلمانه، متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.