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محافظات

ضمن مبادرة اكفل قرية فقيرة .. الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 32 ألف منزل بالدقهلية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، انه ضمن مبادرة "أكفل قرية فقيرة" انتهت الجمعية من اعادة اعمار عدد 32 ألف منزل فى (1158) قرية بمحافظات الجمهورية المختلفة وفى محافظة الدقهلية تم الانتهاء من اعادة اعمار (410) منزل فى (16) قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة الدقهلية .

وأكد "فؤاد" أن مشروع اكفل قرية فقيرة مشروع تنموى متكامل يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال اعادة اعمار المنازل المتهالكة وأن الأعمار يشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلًا عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين واقامة قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين .

واضاف  أن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لابناء المحافظة غير القادرين.

وكانت جمعية “الأورمان” قد أقامت عددا كبيرا من المشروعات التنموية الصغيرة لصالح اهالى محافظة الدقهلية، ومنها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجا من الأرامل وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات كشك البقالة، فضلا عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى إجراء عمليات القلب والعيون للمرضى غير القادرين بالمحافظة.
ضمن مبادرة اكفل قرية فقيرة .. الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 32 ألف منزل بالدقهلية
ضمن مبادرة اكفل قرية فقيرة .. الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 32 ألف منزل بالدقهلية
ضمن مبادرة اكفل قرية فقيرة .. الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 32 ألف منزل بالدقهلية
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