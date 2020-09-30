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رئيس الوزراء يشيد بكليتي الثروة السمكية والذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:31 م
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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هاجر إبراهيم
تحدث الدكتور تامر مدحت محمد، وكيل كلية الذكاء الاصطناعى لشئون التعليم والطلاب، عن إشادة رئيس الوزراء بكليتي الثروة السمكية والذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.

وأضاف "مدحت" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن رئيس الوزراء زار بجامعة كفر الشيخ أمس، موضحا أنه أبدى إعجابه بالمستوى الموجود داخل كليتي الثروة السمكية والذكاء الاصطناعي من تجهيزات خاصة بالروبوت.

وتابع أنه كان هناك توجيهات للقيادة السياسية بوجوب الاتجاه فى مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أنه يعد الثروة القادمة فى مجال الصناعة وتنمية المهارات الخاصة بجميع الطلاب العاملين بالدولة.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا إبراهيم صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ والمشرف على كلية الذكاء الإصطناعى، إنه الكلية سعدت بزيارة رئيس الوزراء ووفد الوزارى، متابعا أن الروبوت أليس هو الذى كان فى استقبالهم.

وأفاد أن رئيس الوزراء قام بتفقد معامل الروبوتات ومعامل كلية الذكاء الاصطناعى، وأشاد بكل ما هو موجود فى الكلية، مضيفا إلى أن محافظة كفر الشيخ من أولى المحافظات فى إنتاج الأسماك، حيث أن هناك تعاونا مستمرا دائما بين جامعة كفر الشيخ وبين المحافظة.
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