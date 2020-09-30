رئيس الوزراء يشيد بكليتي الثروة السمكية والذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

تحدث الدكتور تامر مدحت محمد، وكيل كلية الذكاء الاصطناعى لشئون التعليم والطلاب، عن إشادة رئيس الوزراء بكليتي الثروة السمكية والذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.





وأضاف "مدحت" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن رئيس الوزراء زار بجامعة كفر الشيخ أمس، موضحا أنه أبدى إعجابه بالمستوى الموجود داخل كليتي الثروة السمكية والذكاء الاصطناعي من تجهيزات خاصة بالروبوت.





وتابع أنه كان هناك توجيهات للقيادة السياسية بوجوب الاتجاه فى مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أنه يعد الثروة القادمة فى مجال الصناعة وتنمية المهارات الخاصة بجميع الطلاب العاملين بالدولة.





ومن جانبه، قال الدكتور رضا إبراهيم صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ والمشرف على كلية الذكاء الإصطناعى، إنه الكلية سعدت بزيارة رئيس الوزراء ووفد الوزارى، متابعا أن الروبوت أليس هو الذى كان فى استقبالهم.



