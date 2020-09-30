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منوعات

خطوة تتجاهلها في المرحاض تزيد من الإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يبدو أن فيروس كورونا لن يترك العالم وشأنه، ولكن كي يضيق الخناق على الفيروس القاتل لا يجب الاستهزاء ببعض الأفعال التي نقوم بها وتزيد من فرص الإصابة، فهناك ممارسة معينة عندما تذهب إلى المرحاض تؤدي إلى زيادة خطر إصابتك بالعدوى.

وقد تعرض نفسك للأذى دون أن تدرك ذلك، فقد أظهر بحث جديد من Initial Washroom Hygiene أن هناك الكثيرين مما لا يرتدون أغطية الوجه عند زيارة الحمامات العامة، وهذا يزيد من فرص الإصابة بالفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

وقال "جيمي وودهول" مدير التقنية والابتكار في المملكة المتحدة، إن الحمامات العامة تحتوي على العديد من نقاط الاتصال المشتركة والأسطح الصلبة التي يمكن لفيروس كورونا البقاء على قيد الحياة عليها.

وإنها أيضًا مكان يصعب فيه الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعلى هذا النحو، نوصي بارتداء غطاء للوجه، موضحًا "ارتداء غطاء للوجه عند زيارة الحمام يتعلق بحماية أعضاء المجتمع الآخرين كما هو الحال بالنسبة لك."

كما أوضح تساعد أغطية الوجه في تقليل مخاطر سقوط قطرات الجهاز التنفسي على الأسطح ونقاط الاتصال الشائعة، وبالتالي تقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا.

نوصي الأشخاص باتباع التوصيات وارتداء أغطية الوجه في الحمامات العامة حيث لا يكون التباعد الاجتماعي ممكنًا دائمًا، ونقترح أن يتبع مستخدمو الحمامات ممارسات فعالة لغسل اليدين وتجفيف الأيدي، مع وجود لافتات واضحة في جميع الحمامات لتشجيع غسيل اليد والتباعد الاجتماعي.


وقال: "من خلال التوجيه وأفضل الممارسات المتعلقة بفيروس كورونا الذي يتطور باستمرار ، قد يكون من الصعب على الشركات معرفة كيفية توفير تجربة الحمام الأكثر أمانًا للعملاء.

ومن المهم جدًا أن تفعل ما في وسعك لتقليل خطر إصابتك أنت والأشخاص الآخرين بفيروس كورونا.
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