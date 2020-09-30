ضبط مالك مخبز بلدى بالسلام لاستيلائه على ٢٠٠ ألف جنيه من أموال الدعم

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط مالك مخبز بلدى بمدينة السلام بالقاهرة، لاستيلائه على ٢٠٠ ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.









وتبين قيام المتهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.









جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.