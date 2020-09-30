AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مالك مخبز بلدى بالسلام لاستيلائه على ٢٠٠ ألف جنيه من أموال الدعم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط مالك مخبز بلدى بمدينة السلام بالقاهرة، لاستيلائه على ٢٠٠ ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.


وتبين قيام المتهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط صاحب مخبز ببولاق أبو العلا لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

حبس صاحب مخبز ببولاق أبو العلا لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم

صاحب مخبز بالسلام يستولى على ٢ مليون جنيه من أموال الدعم

حبس مالك مخبز لاستيلائه على 2 مليون جنيه من أموال الدعم

ضبط مسئولة عن مخبز بلدى بالسلام استولت على مليونيّ جنيه من الدعم

ضبط مالك مخبز بالأميرية لاستيلائه على ٢ مليون جنيه من أموال الدعم

ترشيحاتنا

انفجار قوي يهز العاصمة الفرنسية باريس

مفاجأة.. فايلر يعود للقاهرة الأسبوع المقبل

طائرة اختفت على الرادار.. كشف سر صوت الانفجار القوي في باريس

15.82 جنيه للبيع.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

بعد موسيماني.. الأهلي يصرف النظر عن بلايلي ويقترب من ضم نجم صن داونز

بملابس مكشوفة..ميس حمدان تشارك جمهورها صورة من الجيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتقدمها المحافظ ومدير الأمن.. جنازة عسكرية مهيبة للشهيد محمود عبد الغفار بالمنوفية..صور

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور