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اقتصاد

المركزي للإحصاء: 7 ملايين مسن بمصر حتى يناير 2020

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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آية الجارحي
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المسنين في مصر حوالي 7 ملايين بنسبة 7.1٪ من إجمالي السكان في الأول من يناير 2020 ، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9 ٪ عام 2052.

وأوضح الإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر) والذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990 - أن عدد المسنين الذكور بلغ 3.5 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنين الإناث 3.5 مليون بنسبة 7.3% من إجمالي السكان الإناث.


وأشار إلى ارتفاع توقع البقاء على قيـد الحياة من 73.9 سنة عام 2019 إلى 74.3 سنة عام 2020 (73سنة للذكور، 75.5سنة للإناث).

ووفقًا لبيانات مسح القوى العاملة 2019، بلغت نسبة الأمية بين المسنين 56.5 ٪ عام 2019 (43.8٪ذكور، 70.6٪ إناث).. كما أشار البيان إلى ارتفاع نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 8.9٪ عام 2018 إلى 10.3٪ عام 2019 (14.02٪ ذكور، 6.2٪ إناث). 

ولفت البيان إلى أن عدد المسنين المشتغـلين بلغ 1.1 مليون مسن بنسبة 16.5٪ من إجمالي المسنين، لافتا إلى أن أعلى نسبة للمسنين العاملين في نشـاط الزراعة والصيـد 50.5٪، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة.
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