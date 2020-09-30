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برلمان

برلمانى يثمن الاهتمام الرئاسى بالإسكان الاجتماعى وشبكة الطرق القومية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:04 م
النائب محمد هانى
النائب محمد هانى الحناوى
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فريدة محمد
أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين لمتابعة تطورات مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور الجديدة بمراحلها المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشاد " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم بحرص الرئيس السيسى خلال الاجتماع على استعراض الموقف التنفيذى لخطط مشروعات الإسكان الاجتماعى فى القاهرة وتوجيه الرئيس بالتوسع فى تلك المشروعات الإسكانية التى توفر الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين والمزودة بكافة الخدمات بما يساهم فى الارتقاء بأحوالهم المعيشية والاجتماعية استمرارًا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة فى هذا الإطار على مستوى كافة ‏محافظات الجمهورية إضافة إلى حرص الرئيس السيسى على متابعة الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة خاصةً الحى الحكومى والذى يضم مجمعات المؤسسات ومقار الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.

ووجه النائب محمد هانى الحناوى تحية قلبية لكل يد مصر شريفة شاركت فى إنجاز المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال انجاز مشروعات الاسكان الاجتماعى وشبكة الطرق القومية التى نفذتها الدولة المصرية فى جميع انحاء البلاد ، مؤكدا أن مصر اصبحت من انجح الدول فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات.
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