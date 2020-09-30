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محافظات

محافظ القاهرة: القوات المسلحة لا يقتصر دورها على تأمين الحدود فقط وتشارك في كافة مجالات التنمية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:06 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ  القاهرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة مرور ٤٧ عاما على نصر أكتوبر العظيم .

وأكد المحافظ على أهمية دور القوات المسلحة على مدار التاريخ ليس فقط في تأمين الحدود ولكن في كافة مجالات التنمية بأنحاء الجمهورية .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة السيد المحافظ وحضور السكرتير العام  والسكرتير المساعد  والسادة النواب ورؤساء الأحياء ومديري الهيئات والمديريات .

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين خلال الفترة القادمة من خلال عقد لقاءات معهم لحل مشاكلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم عند الحصول على الخدمات المختلفة حتي يشعر المواطن باهتمام الدولة به.

وفي سياق آخر ، وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتواصل مع المجتمع المدني لتطوير واجهات العمارات  بالشكل اللائق مؤكدًا أنه من غير اللائق صرف كل هذه المبالغ على تطوير القاهرة ولا يوجد تطوير لواجهات العقارات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة بدأت الاستعداد لانتخابات مجلس النواب القادمة حيث  يوجد بالعاصمة أكثر من ٧ مليون ناخب موزعين على  ٦٥٢ مركز انتخابي و ١٦٥٩ لجنة فرعية ، مؤكدا على وقوف المحافظة بكافة أجهزتها على الحياد مع جميع المرشحين و على مسافة واحدة من الجميع  .

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