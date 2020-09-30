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محافظات

تحرير 114 محضرا تموينيا وضبط 5800 كجم لحوم مجهولة المصدر بالمنوفية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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مروة فاضل
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملاتها التفتيشية للتأكد من ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 114 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة تنوع ما بين 56 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، وتحرير 58 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى.


وقال "الجمال" إن من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر جنح بركة السبع ضد صاحب محل دواجن لحيازته وعرضه للبيع لحوما مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 5800 كجم لحوم مجهول المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محضرين جنح بمركز شبين الكوم ضد أصحاب محلات بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.


من جانبه أكد محافظ المنوفية ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.
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