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أخبار العالم

الصحة العالمية: 191 لقاحا لكوفيد 19 في العالم منها 10 لقاحات بالمرحلة الثالثة للتجارب

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري انه يوجد حتى الان 191 لقاحا على مستوى العالم للحماية من كوفيد 19 حتى الان من بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية . 
و شدد - خلال مؤتمر صحفي للمكتب الاقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عقد عن طريق الفيديو كونفرانس - اليوم على أن اللقاحات سيتم توزيعها بطريقة عادلة ومتساوية على الدول، مشيرا إلى انضمام عدد من الدول إلى التجارب على اللقاح، معلنا طرح مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاح للدول، موضحا أن أولوية إعطاء اللقاح سيكون للفرق الطبية وكبار السن.
وتابع الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ان فيروس كورونا أصبح جزء من حياتنا، مشيرا إلى أن الوضع لا يتحسن واقعيا والحالات تتزايد، حيث تسبب في وفاة مليون شخص عالميا وفي إقليم شرق المتوسط توفي ٦٠ ألف شخص. 
واضاف إن كورونا تسبب في إزهاق روح مليون شخص في العالم بينهم 60 ألف شخص في إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى 3 دول هي المغرب والعراق وإيران أبلغت عن 85 % من الوفيات.

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