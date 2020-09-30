خالد العنانى: السياحة المصرية آمنة تمامًا وحملات ترويجية لتشجيع السائحين لزيارة مصر.. فيديو

قال وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، إن كل العاملين فى منظومة السياحة يعلمون مخاطر عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهًا أن مصر كانت تستقبل 6 آلاف سائح كل يوم حتى نهاية أغسطس وبدأت الأعداد تقل قليلًا مع بدء تطبيق تحليل الـpcr فى مصر ولكنها فى طريقها للتزايد تدريجيًا.









وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، تم عمل حملة ترويجية كبيرة لتشجيع السائحين على الإقبال لمصر وللتأكيد على أن السياحة آمنة فى مصر وأن الإجراءات الاحترازية آمنة، مؤكدًا أنه تم تقليل أعداد السائحين داخل الأوتوبيس الواحد والحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.





وكشف وزير السياحة والآثار ، عن التسهيلات المقدمة لجذب السياح، موضحًا أن هناك برنامج تحفيز طيران يقدم للطيران الأجنبي، مع منح تأشيرات مجانية للمحافظات السياحية لأول مرة في مصر حتى 31 أكتوبر، مع تقديم وزارة الطيران الخدمات الأرضية والرسوم بالمطارات، ووزارة البترول خفضت سعر الوقود للطائرات، وتم عمل مبادرات لدعم القطاع السياحي من البنك المركزي، للحفاظ على القطاع والحفاظ على المليون مواطن الذين يعملون بقطاع السياحة كفرص عمل مباشرة.، كما تم إنتاج فيلم " رحلة سائح لمصر" كرسالة طمأنة للسائح الوافد إلى مصر.





وأوضح أن المحافظات الساحلية تسجل صفر كورونا منذ فترة كبيرة جدًا، مؤكدًا أن الدولة ووزارة الصحة يتعاملون مع جائحة فيروس كورونا بكل شفافية، مؤكدًا أن هناك ربع مليون سائح زار مصر منذ الأول من شهر يوليو الماضى وحتى الآن.