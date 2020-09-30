نائب محافظ مطروح تطلق مبادرة هي تستطيع لدعم قدرات المرأة

أطلقت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح مبادرة "هى تستطيع " لدعم قدرات المرأة بالمحافظة فى كافة مجالات التنمية المختلفة والاستفادة من إمكانياتها بإعتبارها نصف المجتمع وشريكا أساسيا فى دعم جهود التنمية . المرأة









حيث أعلنت نائب محافظ مطروح عن إطلاق المبادرة خلال لقاءًا موسعًا مع عدد من الموظفات بديوان عام المحافظة لدعم قدرات المراة بالمحافظة فى كافة مجالات التنمية المختلفة والاستفادة من إمكانياتها باعتبارها نصف المجتمع وشريك أساسى فى دعم جهود التنمية





كما قدمت نائب محافظ مطروح شرح بأهداف ومحاور المبادرة وأهمية دورهن ومشاركتهن كلا فى مكانه لدعم جهود التنمية بالمحافظة مضيفه الي المتابعة المستمرة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لكافة المبادرات التى تحقق الصالح العام مع الاستجابة لاى مطالب تحقق الأهداف المطلوبة.





وأكدت على تقديمها لكافة الدعم لكافة الموظفات ومساعدتهم على الارتقاء بكافة قدراتهم وتنميتها والاستفادة من إمكانياتهن فى المكان المناسب بما يخدم تطوير منظومة العمل وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأشارت نائب المحافظ الى الاهتمام الذى توليه الدولة بدور المرأة وتعزيز مكانتها فى المجتمع وتمكينها سياسيا واقتصاديا أجتماعيا مع ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها موضحة أن أكبر دليل على ذلك هو وجود 8 وزيرات فى الحكومة المصرية بالاضافة الى عدد من نائبات المحافظين بالمحافظات ، مما يمثل دافعا قويا أمام الفتيات إلى التطلع لتقلد مناصب قيادية.



