شباب شمال سيناء يشارك في برنامج أهل مصر لتمكين أبناء المحافظات الحدودية

، بمحافظة مرسي مطروح ، ضمن أبناء المحافظات الحدودية والتي تشارك ب220 شابا وفتاة وهي :"شمال سيناء _ جنوب سيناء _ الوادي الجديد _ البحر الاحمر _ اسوان _ مرسي مطروح".

وقال الكابتن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن البرنامج يأتى في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة ، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية العليا لتمكين وتأهيل ودمج شباب وأبناء المحافظات الحدودية وحمايتهم من التطرف الفكري والإرهاب.ويهدف إلى صناعة فئات من الشباب لمواجهة الحياة بصورة ايجابية ومتفائلة بمستقبلها .. حيث تم تنفيذ ندوات تنمية بشرية وندوات دينية وبرامج تثقيفية وترفيهية خاصة بذوى القدرات الخاصة كما نظمت المديرية ندوة تثقيفية ، وشهدت أولي الفعاليات زيارة الاهرامات ، وزياره معالم محافظة القاهرة.وتنفذ الوزارة (٨) ملتقيات بمحافظة القاهرة ،(٤) ملتقيات بمدينة شرم الشيخ ، (٤) ملتقيات بمحافظة الإسكندرية ، ويتخلل الملتقيات سلسله من الندوات والمحاضرات والندوات وورش العمل وبرامج سياحية داخل كل محافظة لزيادة الوعي عند الشباب المشارك من أبناء المناطق الحدودية.وسيبدأ الفوج الثانى للبرنامج الرئاسي أهل مصر، بمحافظة الإسكندرية في الفترة من ٢ إلى ٧ أكتوبر المقبل 2020ماقرأ ايضا: