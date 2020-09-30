أمانى سمير تكتب: ناصر.. والعصر الذهبى

ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل زعيم مصر جمال عبد الناصر .. أحن كثيرًا لزمن النهضة الثانية التى عاشتها مصر فى فترة الستينيات من القرن الماضى .. والتى شكلت صورة مصر فى عيون العالم ورسمت ملامح القوة الناعمة التى عشنها عليها كثيرًا ومازلنا نحن إليها.





كان للرئيس الراحل .. جمال عبدالناصر دور كبير فى ترسيم هذه المرحلة إن جاز التعبير .. لأنه احترم الفن وقدّر دوره المؤثر فى تطوير وتنمية الوعى .. ومساندة الثورة فى خطواتها لتغيير شكل المجتمع المصرى .. فكان للفنان دوره المؤثر فى دعم ثورة يوليو ٥٢ ، ونشر مبادئها بين طبقات المجتمع المصرى.





ظهر على الساحة الفنية .. المسرحية والسينمائية .. والغنائية أيضًا من أُطلق عليهم أبناء الثورة .. فكانوا نجومًا فى سماء مصر والعالم العربى .. عبد الحليم حافظ .. فاتن حمامة.. شادية.. سعاد حسنى .. وفى مجال الموسيقى .. نجد بليغ حمدي محمد الموجي كمال الطويل .. وفى الشعر صلاح چاهين .. صلاح عبد الصبور .. أمل دنقل .. والأبنودى .. وغيرهم أسماء لمعت .. وظلت خالدة فى سماء الفن فى العالم العربى حتى يومنا هذا.





ومع بداية الستينيات .. ظهرت فرق الرقص للمصرى .. وطارت شهرتها للعالم .. فأسست فرقة رضا .. وتبعتها الفرقة الفنية للفنون الشعبية .. وأُنتجت العديد من الأفلام السينمائية التى تتحدث عن المجتمع المصرى الجديد .. فكان فيلم رد قلبى ١٩٥٧ والذى كتبه الضابط المثقف يوسف السباعي .. فكان أيقونة ثورة يوليو .. وأحد أهم كلاسيكيات السينما .. وناقشت السينما فى عهد الزعيم ناصر العادات المصرية فى رواية العظيم طه حسين .. دعاء الكروان .. واستمرت موجة الأفلام الرومانسية الغنائية لعبد الحليم وفريد الأطرش ونجاة وشادية ... حتى جاء تأميم الفن عام ١٩٦٠ فانخفض الإنتاج السينمائي لانخفاض دور العرض .. إلا أن دخول الدولة فى مجال الإنتاج السينمائي خلق مجموعة رائعة من أهم أفلام مرحلة الستينات .. منها ما كان عن روايات العالمى نجيب محفوظ كالقاهرة٣٠ ، ميرامار ، بين القصرين ،اللص والكلاب .. خان الخليلي وغيرها من الأفلام.





كما ظهر فى تلك الحقبة مجموعة من أهم مخرجى السينما المصرية .. كمال الشيخ ،صلاح أبو سيف،فطين عبد الوهاب،يوسف شاهين ،بركات وعاطف سالم .. وحسين كمال الذى رسخ للأفلام الاستعراضية.





ولولا الدولة .. ما كان للسينما المصرية أهم أفلامها المومياء لشادى عبد السلام .. وهذا الفيلم يعد أيقونة فنية .. بل قطعة خالصة من الفن فى جمال الصورة .. وحركة الكاميرا .. وفى رأيى أن المومياء هو أول فيلم سينمائي يمكن أن نطلق منه مصطلح السينوغرافيا .. وهو الصورة المتكاملة من ملابس وألوان وإضاءة وتشكيلات ... أبدعها المخرج التشكيلى شادى عبد السلام.. وربما نفرد لهذه التحفة الفنية مقالا خاصا.





هذا النضج الفنى كان نتاج محبة وإعجاب واعتناق صناع الفن لشخص جمال عبد الناصر .. هذا الحب والاعتناق استمر لأجيال .. حتى أننا نجد صناع الأعمال بعد وفاته بأجيال .. قد ينتقدون فى أعمالهم الفنية بعض أخطاء المرحلة .. لكن دون المساس بقيمة ووطنية ومكانة الزعيم .. وهذا ما يجعله أسطورة مصرية خالدة .. تضاهى محمد على مؤسس مصر الحديثة.





تختلف الآراء ووجهات النظر فى تقييم عهد عبد الناصر .. وقد يرى كثيرون ان عهده لم يكن الزمن الجميل على مستوى السياسة الداخلية .. لكنه بالتأكيد أجمل وأقوى مراحل الفن فى مصر .. بكافة أشكاله سينما ومسرح وغناء ً .. هو العصر الذهبى للفن.