الزراعة: الدولة لديها خريطة كاملة للقطاع ونعلم احتياجاتنا كاملة.. فيديو

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزراة الزراعة، إنه تم حتي الأن تمويل وإقراض ما يقرب من 2 مليار و624 مليون، لعدد 15 ألف مستفيد بإجمالي عدد 183 ألف رأس.





وأضاف طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج"هذا الصباح" المذاع علي فضائية "اكسترا نيوز"، أن كل هذه الرؤوس إذا كان تم ذبحها قبل تسمينها إلي 400 كجم علي الأقل ودخولها لمشروع القومي للبتلو، كانت في النهاية سوف يتم الحصول علي 5000 طن فقط، ولكن الأن يزيد الإنتاج ل 8 أو 9 أضعاف وتم الحصول علي45 ألف طن.

وأشار"سليمان"، إلي أن تم انبساط تحت هذا المشروع البروتوكول الرباعي التي تم عقده بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وايضا مع البنك الزراعي المصري مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، نظرا لأن جهاز الخدمة الوطنية لا يسعي إلي الربح ولكنه شريك أساسي مع وزارة الزراعة في توفير الأمن الغذائي للشعب.





وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزراة الزراعة، أن يتم جلب العجول للتسمين سريعة النمو ومحسنة وراثيا، من قبل جهاز المشروعات للخدمة الوطنية، طبقا لكافة اشتراكات تم وضعتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرا إلي أن يتم حجزها في محاجر الجهاز حتي يتم تحصينها بالتحصينات اللازمة.





وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزراة الزراعة، أن بالنسبة لتمويل مشروع البتلو تم التوجيه من رئيس الجمهورية لزيادة المبلغ المخصص للبتلو إلي 4 مليار جنيه متاحين للمشروع، منوها إلي أن الدولة تمتلك خريطة كاملة للثروة الحيوانية تساعد علي العلم بإحتياجات الثروة وانتاجها .



